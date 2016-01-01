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عالم

الصين ولاوس تعززان التعاون فى إنشاء الطرق والكبارى

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعزز الصين ولاوس التعاون والمساعدة التقنية في مجال إنشاء الطرق والكباري وذلك لتسهيل تنفيذ مشروعات عالية الجودة بصورة أسرع وأكثر أمانا.

واجتمع ممثلون من شركات بناء لاوسية وصينية ومسؤولون من الحكومة اللاوسية في فينتيان عاصمة لاوس لتبادل الخبرات والتماس الملاحظات والتعليقات حول أوجه التطور في تقنيات وتكنولوجيات ومواد البناء الجديدة.

قامت بتنظيم الاجتماع وزارة الأشغال العامة والنقل اللاوسية بالتعاون مع شركة "قوانجشي ليوقونج المحدودة للآلات" ومجموعة "في كيه غروب" التي تعد وكيل تسوق محلي لقوانجشي ليوقونج.

وخلال الاجتماع، تناقش المشاركون وتبادلوا الأفكار حول أربعة موضوعات رئيسية وهي خطة واستراتيجية تطوير الطرق لدى لاوس، وإدارة واردات الآلات والمركبات في لاوس، والآلات المتقدمة تكنولوجيا لإنشاء الطرق والكباري في الصين، وخطط توريد المواد لإنشاء الطرق.

وقال نائب وزير الأشغال العامة والنقل اللاوسي فنجسافاث سيفانسون إن "تطوير البنية التحتية يعد محور تركيز رئيسي لقطاع الأعمال العامة الوطني والذي يحفز بدوره مختلف الشركات والمنظمات والقطاعات ذات الصلة على المشاركة في البناء والتصميم باستخدام تقنيات وتكنولوجيات ومعدات جديدة، ولكن على أن يكون للسلامة والجودة العالية أولوية بالنسبة لجميع المشروعات".

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين، إلى تعزيز تطوير البنى التحتية، ويعد هذا الاجتماع ضروري لتبادل الخبرات بين الفنيين اللاوسيين والصينيين. وسيقود إلى تعزيز التعاون القائم على الفوز المشترك للجانبين، حسبما ذكرت صحيفة ((فينتيان تايمز)) نقلا عما قاله مسؤولون لاوسيون في الاجتماع.

وتتعاون الصين ولاوس وتساعد كل منهما الأخرى في قطاعات مختلفة، وإن مجال إنشاء الطرق والكباري يمكن أن يعزز العلاقات بين الجانبين. وفي الوقت الحالي، تتعاون العديد من شركات البناء ومشروعات تطوير البنى التحتية في لاوس مع الجانب الصيني.

وذكرت الصحيفة أن لاوس تواجه تحديات مختلفة في تطوير البنية التحتية للنقل بما فيها التمويل المحدود، حسبما ذكرت إدارة الطرق والكباري بوزارة الأشغال العامة والنقل اللاوسية. ويحتاج القطاع إلى حوالي 168 مليون دولار أمريكي سنويا لتحسين إصلاح الطرق، ولكنه حصل على 72 مليون دولار أمريكي فقط هذا العام.

إن البنية التحتية الأساسية للاوس لا تفي بالمعايير الإقليمية حيث لا تستطيع العديد من الطرق تحمل الوزن الذي تحمله الشاحنات التي تسير على الطرق في البلدان المجاورة، وهذا يؤثر على التكامل مع المنطقة. كما أن هناك حوالي 2016 قرية في لاوس لا تتوافر لها الطرق إلا في موسم الجفاف، فيما لا تتوافر الطرق على الإطلاق لـ394 قرية أخرى، وفقا لإحصاءات الإدارة.
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