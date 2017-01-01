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عالم

القبض على رجل كورى جنوبى للاشتباه فى علاقاته بالإرهاب

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مسئولون بوزارة الدفاع اليوم الجمعة عن إجراء التحقيق مع رجل كوري جنوبي بتهمة سرقة جهاز يستخدم في المتفجرات العسكرية أثناء خدمته في الجيش وإقامته علاقات مع أعضاء يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم داعش.

ووفقًا للمسئولين، يشتبه في الرجل البالغ من العمر 23 عاما، والذي تم تعريفه فقط بلقبه بارك، بأنه قام بسرقة على الأقل جهاز متفجرات في أكتوبر 2017 عندما كان يتلقى التدريب في وحدة هندسة تابعة للجيش كأخصائي متفجرات.

وقال المسئولون إن المحققين عثروا أيضًا على مقطع فيديو على هاتفه المحمول حول كيفية صنع ذخيرة محلية الصنع واستولوا على خنجر في منزله يشبه السكاكين ذات الشفرة العريضة التي استخدمها الإرهابيون.

وقال المسؤولون إن المشتبه به قام أيضا بجمع مقاطع فيديو تتعلق بـتنظيم داعش وغيرها من المواد ونشرها على الإنترنت، علاوة على أنه تلقى أيضًا رسائل بريد إلكتروني من أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة مسلحة.

وقال مسؤول بالوزارة، إن الرجل متهم بسرقة معدات عسكرية وانتهاك قانون مكافحة الارهاب. وبعد اختتام تحقيقها أحالت قيادة التحقيق الجنائي بالوزارة القضية الى النيابة العامة يوم الاثنين.

وبدأت السلطات التحقيق معه بعد تلقيها لمعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وأشار المسؤول إلى أنه عندما تم طرد المشتبه فيه من الجيش في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تنفيذ جزء من التحقيق من قبل وكلاء نيابة مدنيين.
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