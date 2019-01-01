حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 5 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تستقطب اهتمام الجميع وتثير انتباههم في محيطك الاجتماعي وفي العمل، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات.

عاطفيًا: المطلوب إليك اليوم قبل الغد البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جدًا.

صحيًا: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتًا إضافيًا ولا تطل السهرات.



الثور

مهنيًا: قد لا تجري أمورك ومخططاتك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات لكي تستقيم الأوضاع.

عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بوضع عاطفي مستقرّ، ويجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك من دون قلق.

صحيًا: تكون مصرًّا على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك.



الجوزاء

مهنيًا: تحقق تطورًا وتقدمًا مهمين يوفران لك نتائج جيدة ويساعدانك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج.

عاطفيًا: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة تلفت أنظار الجميع، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك.

صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك.



السرطان

مهنيًا: تنظّم شؤونًا مهنية عامة وخاصة، وفي هذه الحالة دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانبًا وتحرّك بتجرّد.

عاطفيًا: حاول تفادي المشاكل والنقاشات العقيمة بينك وبين الشريك حتى لو أجبرك الأمر على التنازل عن أهداف معيّنة.

صحيًا: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.



الأسد

مهنيًا: يدعمك أصدقاء أو فئات أو جماعات أو أندية تنتمي إليها، وتتلقى مفاجآت سارّة أو زيارة غير متوقعة من شخص عزيز على قلبك.

عاطفيًا: لا توفر أي جهد أو محاولة في سبيل إسعاد الشريك وتأمين الراحة والطمأنينة له فهو يستحق ذلك.

صحيًا: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.



العذراء

مهنيًا: تبحث اليوم مع رب العمل في أوراق مهمة يمكن أن تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني والحصول على ترقية.

عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية جدًا وتنضم والشريك إلى مجموعة من العشاق فتجدان نفسيكما أكثر قوة وعزمًا.

صحيًا: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان.



الميزان

مهنيًا: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصًا جيدة وتصحيحًا لمسار أو تقدّمًا في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق.

عاطفيًا: تحضّر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه المفاجآت السارّة غير المألوفة.

صحيًا: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك.



العقرب

مهنيًا: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء.

عاطفيًا: قد تلاحظ بأن الشريك الذي ارتبطت به منذ مدة طويلة يزداد تعلقًا وهيامًا بك، فتبادله بالمثل.

صحيًا: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجابًا على الصحة.



القوس

مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم.

عاطفيًا: يسعى أحد المغرضين اليوم للتشويش على أجوائك العاطفية ويحاول أن يجعلك غير قادر على اتخاذ القرار.

صحيًا: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة.



الجدي

مهنيًا: تحقق إنجازًا مهمًّا يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا طيبة تتعلق بحياتك الشخصية أو العاطفية، وتبدو مرتاحًا وليس هناك ما يستحق القلق.

صحيًا: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة.



الدلو

مهنيًا: قد تقلق بشأن وضع طارىء، لا توقّع عقدًا ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السود.

عاطفيًا: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه.

صحيًا: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال.



الحوت

مهنيًا: حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلًا ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.

عاطفيًا: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك على التحمّل والصبر، أظهر حماستك ولا تُهمل الواجبات والمتطلّبات.

صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة.