"خبى الصينية" تستقبل 3.72 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى

استقبلت مقاطعة خبي شمالي الصين 3.72 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الـ5 أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة 19.2% على أساس سنوي، حسبما ذكرت السلطات.



ووفقًا لدائرة التجارة بالمقاطعة، ذهب 3.22 مليار دولار أو 86.5 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعة الثانية بزيادة 26.5 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وتوجه حوالي 2.82 مليار دولار إلى القطاع الصناعي، بزيادة 18.1%، كما تم تأسيس 40 شركة باستثمار أجنبي بلغت قيمته 1.58 مليار دولار في المقاطعة من يناير إلى مايو.



وقالت دائرة التجارة بالمقاطعة، إن الاستثمارات جاءت بشكل رئيسي من آسيا وأوروبا، وارتفعت الاستثمارات من آسيا 47.9% إلى 2.86 مليار دولار، كما شهدت الاستثمارات الأوروبية زيادة بنسبة 41.6 % لتبلغ 240 مليون دولار أمريكي.