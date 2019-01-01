"بى تى إس" أكثر الألبومات مبيعًا فى الولايات المتحدة

أصبح ألبوم فرقة الفتيان "بي تي إس" أكثر ألبوم مبيعًا في الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام.



وطبقًا لتقرير نشرته شركة "نيلسون ميوزيك" الأمريكية، اليوم الجمعة، بلغت مبيعات ألبوم الفرقة الأخيرة "ماب أوف سول: بيرسونا" 312 ألف نسخة في النصف الأول من العام الجاري، ليتصدر الألبوم قائمة "أفضل 10 ألبومات مادية"(Top 10 Physical Albums).



ويضم التقرير نتائج تحليل الأرقام والاتجاهات المتعلقة بالموسيقى، مثل مبيعات الألبومات المادية، وتنزيل الألبومات الرقمية عبر الإنترنت، وتدفق الموسيقى (Streaming) في الفترة من 4 يناير إلى 20 يونيو من هذا العام.



كما جاءت الفرقة أيضًا في المركز الثالث في قائمة "أفضل 5 فنانين نوعًا"(Top 5 Genre Artists)، والمركز الرابع في قائمة "أفضل 10 ألبومات - إجمالي المبيعات"(Top 10 Albums-Total Sales).



وفي يوم 3 يوليو، قالت مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية، إن ألبوم "ماب أوف سول: بيرسونا" لفرقة "بي تي إس" يتصدر قائمة أكثر الألبومات المادية مبيعًا لعام 2019.



وأشارت المجلة إلى أن هذا الألبوم احتل المرتبة الأولى في قائمة "بيلبورد 200" على الرغم من أنه غير ناطق بالإنجليزية، وهذا إنجاز رائع.



وسبق أن دخل هذا الألبوم موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بصفته "أكثر ألبوم مبيعًا في كوريا الجنوبية(3.399.302 نسخة)" في شهر يونيو الماضي.