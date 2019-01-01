رجل يتناول 71 شطيرة هوت دوج خلال 10 دقائق

فاز مواطن أمريكي، في مسابقة سنوية، خاصة بتناول أكبر كم من شطائر الهوت دوج، التي تقام سنويًا في الرابع من يوليو، احتفالًا بعيد الاستقلال الأمريكي.



أحرز جوي شيستنات اللقب، متغلبًا على خصومه البالغ عددهم 17، بعدما نجح في تناول 71 شطيرة هوت دوج خلال 10 دقائق فقط، بحسب وكالة "فرانس برس".



ويعد هذا هو الفوز الـ 12 لـ "شيستنات"، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من كسر الرقم القياسي الذي حققه في مسابقة العام الماضي، وهي بتناوله 74 شطيرة.



وعندما سأله الصحفيون عن شعوره بعد الفوز، أجابهم: "أرغب في تناول شطيرتين أخريتين".



وبالنسبة لمسابقة النساء، فقط فازت ميكي سودو باللقب هذا العام، بعدما تناولت 31 شطيرة هوت دوج، ليكون هذا هو فوزها السادس.



وسيتلقى كلا من جوي شيستنات وميكي سودو جائزة عبارة عن مبلغ 10 آلاف دولار.