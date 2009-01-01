المصابات بسرطان الثدى فى مالطا الأعلى بقاء بين أعضاء الاتحاد الأوروبى

بلغ معدل البقاء لخمس سنوات بين النساء المالطيات اللواتي عولجن من سرطان الثدي إلى 87 %، وتعد هذه أعلى نسبة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة، في بيان صادر عنها.



وقال كريس فيرن، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة في مالطا، إن سرطان الثدي شائع في مالطا، ويتم تشخيص حالات جديدة كل يوم تقريبًا، مضيفًا أنه منذ إطلاق حملة فحص الثدي الوطنية لأول مرة في عام 2009، تم إجراء 80 ألف فحص بالأشعة السينية للثدي.



وتعد الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بين 50 و69 سنة.



وقال فيرن: "إن تكلفة الأدوية الجديدة لعلاج السرطان ارتفعت إلى 4.5 مليون يورو، وتعهد بأن تستمر الحكومة في الاستثمار في علاج السرطان".



وفي حديثه عن النجاح في علاج سرطان الثدي، قال فيرن: "إن هذا أعطى جميع المرضى المالطيين رسالة أمل؛ لأن هذه النتيجة تظهر قفزة في نوعية الرعاية المقدمة للمرضى المالطيين".