القبض على قطب مخدرات إيطالى على صلة بالمافيا الصقلية فى بوليفيا

قال الوزير البوليفيي كارلوس روميرو، إن بلاده اعتقلت قطب المخدرات الإيطالي باولو لوميا وقررت ترحيله.



واعتقل لوميا أثناء مغادرته أحد المنازل الفاخرة في وسط مدينة كوتشابامبا، وذلك في عملية سرية مشتركة للشرطة البوليفية والإيطالية.



رافق باولو، وهو تاجر مخدرات بارز على صلة بالمافيا الصقلية، وقت الاعتقال مواطنًا بوليفيًا، وكان يحمل بطاقة هوية مزيفة لمواطن فنزويلي.



وقال روميرو، في مؤتمر صحفي: "إن المسؤولين يخططون للتحقيق في علاقة لوميا بمواطنين بوليفيين ومشاركتهم في أنشطة غسيل أموال".



واتهم لوميا، المصنف بأنه خطير للغاية، بالمشاركة في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات مرتبطة بالكارتلات الكولومبية.



وقال روميرو: " قررنا ترحيله، هذه هي أسرع طريقة لتجنب إجراءات التسليم المطولة".



ووفقًا لروميرو، فإن قطب المخدرات المعتقل قد دخل في يناير من بلدة كورومبا البرازيلية المتاخمة لبوليفيا ببطاقة هوية مزيفة، وكانت السلطات الإيطالية قد فقدت أثره في مدينة تراباني غربي صقلية في نفس الشهر.