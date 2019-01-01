بنى ياس يتعاقد مع سلطان الشامسى

تعاقد نادي بني ياس الاماراتي مع سلطان الشامسي لاعب الجزيرة، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، وذلك في إطار سعي إدارة السماوي لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



ومن المقرر ان يكون اللاعب الصفقة الرابعة التي يبرمها بني ياس، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.



ورحل الشامسي عن نادي الجزيرة، بعدما وجّه الأخير في بيان رسمي أمس الخميس، الشكر للاعب على ما قدمه للفريق ضمن 4 عناصر رحلوا عن الجزيرة بنهاية الموسم المنصرم، وهم سلطان الشامسي ويعقوب الحوسني ومحمد جمال وسالم عبد الله.



جدير بالذكر أن نادي بني ياس الرياضي هو نادٍ رياضي إماراتي من مدينة بني ياس، في إمارة أبوظبي ويبرز الفريق في كرة القدم، كما يلعب رياضات أخرى هي كرة اليد، كرة الطائرة، تنس الطاولة.