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رياضة

عيون شالكه الألمانى على كاباى لاعب النصر الإماراتى

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:13 ص
عيون شالكه الألمانى
عيون شالكه الألمانى على كاباى لاعب النصر الإماراتى
وكالات
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كشفت مجلة "ليكيب" الفرنسية، أن عيون نادي "شالكه 04" الألماني على الفرنسي يوهان كاباي لاعب النصر الإماراتي الذي ينتهي عقده مع العميد نهاية الموسم المقبل.

وأشارت "ليكيب" إلى أن فريقًا ألمانيًا آخر لم تكشف عن اسمه دخل على الخط، ووضع اللاعب الفرنسي ضمن الخيارات المطروحة أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت المجلة الفرنسية، أن كاباي الذي سبق أن لعب لناديي باريس سان جيرمان وليل، والمتواجد حاليًا بدبي أمام خيارين، إما العودة للدوري الفرنسي أو اللعب في البوندسليجا، بعدما لعب 3 مواسم في نيوكاسل الإنجليزي.

وكان كاباي خرج من حسابات النصر في الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه مازال مرتبطًا بعقد معه.
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