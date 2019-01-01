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مصر

انفوجراف.. أبرز الكبارى العلوية والمحاور المنفذة خلال 4 سنوات

الجمعة 05/يوليه/2019 - 05:21 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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ترصد "الدستور" في الانفوجراف، أبرز المشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك في قطاع الطرق والكباري، فيما يخص الكباري العلوية، وكذلك المحاور على النيل .

قامت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري بإنشاء عدد ضخم من الكباري، حيث أنشأت عدد 250 كوبري أعلى المزلقانات بالسكك الحديدية، إلي جانب ذلك قامت بإنشاء أعلى الطرق الرئيسية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه .

كما قامت هيئة الطرق والكباري بإنشاء عدد 12 محور عرضي على النيل بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار جنيها، هذا إلي جانب قيام الهيئة الهندسية بتنفيذ عدد 3 محاور على النيل ليصبح الإجمالي للمحاور على النيل 15 محورًا .
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