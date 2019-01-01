"الفجيرة" يضم الوصلاوى عبدالله صالح

تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي، استعدادًا لمباريات الموسم الكروي الجديد 20192020، مع المدافع عبدالله صالح، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة.



وجاء الإعلان، بعد ساعات قليلة من إعلان نادي الوصل، عن فسخ تعاقده مع عبدالله صالح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، ويعتبر اللاعب الوصلاوي السابق، مكسبًا لخط دفاع الفجيرة، بعد انضمام زميله محمد سالم الظاهري القادم من الشارقة، وتجديد التعاقد مع الكابتن هلال سعيد لموسم آخر.



جدير بالذكر، أن نادي الفجيرة الرياضي، هو نادي كرة قدم إماراتي تأسس في العام 1968، ورئيس النادي والداعم الأول له الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي "الداعم الأول للرياضة في الفجيرة".