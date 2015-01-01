الإمارات أكبر مورد للنفط لليابان

أصبحت الإمارات أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان في مايو، بعد أن أوقفت وارداتها من النفط الإيراني، وفق تقرير نشرته شركة "ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس" العالمية.



و أظهرت بيانات أولية أصدرتها أخيرًا وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن واردات اليابان من الخام الإماراتي ارتفعت 66.1٪ على أساس سنوي، وبنحو42.8٪ على أساس شهري، لتصل إلى 1.03 مليون برميل يوميًا في مايو.



وقال مسؤول في الوزارة، إن الإمارات تحولت إلى أكبر مورد للنفط الخام لليابان في مايو للمرة الأولى منذ يونيو 2016، في حين رفعت اليابان إجمالي وارداتها في مايو إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015.