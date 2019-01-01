طرح مناقصة لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بمدينة العبور

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدنية العبور، عن طرح مناقصة لتنفيذ أعمال وتشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة مركز الحي السابع بالمدنية، وأيضًا أعمال تشغيل شبكة الإنارة للطريق الرئيسي الرابط بين طريق المحور ومدخل "2" بالمدنية في مناقصة عامة للشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد.



وقال "عمران"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم تسليم كراسة الشروط والمواصفات الفنية من خلال الجهاز نظير سداد مبلغ 500 جنيه، مشيرًا إلي أنه يتم التقدم للعطاء من خلال مظروفين، مع سداد تأمين إبتدائي للمشروع بنحو 25 ألف جنيه، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو 2019.



وأوضح أنه سيتم عقد جلسه فتح المظاريف 30 يوليو بجهاز المدنية، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة"الفئة السادسة للأعمال الكهروميكانيكية".