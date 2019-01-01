البحيرة: ضبط 28 ألف لتر بنزين وسولار تجميع وامتناع عن البيع بالمحطات

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن قيام مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بشن حملات ليلية مكثفة على محطات بيع الوقود بمدن ومراكز المحافظة، فى إطار الجهود المبذولة لمراقبة أعمال محطات بيع الوقود بنطاق المحافظة والتأكد من التزامها بعدم تجميع كميات من الوقود أو امتناعها عن البيع واستغلال الظروف والعمل على تخزين كميات من السولار والبنزين للاتجار بها والتربح بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.



وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب محطة بنزين ببندر دمنهور لامتناعها عن بيع كمية من السولار 8000 لتر بنزين، وضبط صاحب محطة بنزين بحوش عيسى لتجميعها 6000 لتر سولار، وكذا 4000 لتر بنزين، وضبط محطة بنزين بأبو المطامير لامتناعها عن بيع كمية 10 آلاف لتر بنزين وتم تحرير محاضر لتلك المحطات.



وأكد المحافظ استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.