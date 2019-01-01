تجارة الجملة تعلن استمرار صرف مقررات التموين اليوم

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، فتح منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، صمن مقررات شهر يوليو الجاري.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح مناقصة عالمية لشراء 55 ألف طن زيت طعام لطرحه للمواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، على أن يتم فحص العروض والبت فيها، حيث تعد تلك المناقصة الأولى فى العام المالى الجديد.



كما تعاقدت الوزارة خلال الفترة الماضية على شراء 114 ألف طن أرز أبيض، لرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز، وأن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين.



