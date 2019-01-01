راموس يغازل زوجته على شواطئ الغردقة: "أستمتع بالحياة معكِ"

نشر قائد فريق ريال مدريد الاسباني "سيرجيو راموس"، صورة تجمعه بزوجته علي شاطئ جزيرة الجفتون بمدينة الغردقة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، حيث دون نجم ريال مدريد على الصورة قائلا: "أستمتع دائمًا بالحياة معك يا حبيبتي".



كان قد وصل نجم فريق ريال مدريد الاسباني "سيرجيو راموس" إلي مدينة الغردقة أول أمس الأربعاء، في ضيافة رجل الأعمال كامل أبو علي، وانطلق فور وصوله المطار إلى مقر إقامته، وعلق الفندق المستضيف لراموس بوسترات ضخمة داخل الفندق قبل وصوله للغردقة احتفالا به، حيث كان من ضمن البوسترات الضخمة صورة لحفل زفافه الأخير مع زوجته وأولاده.



من جانبه أكد رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر كامل أبو علي، أن زيارة النجوم والمشاهير الى مدينة الغردقة ونشر صورها في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، تبعث رسالة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان، ويساهم ذلك في تنشيط القطاع السياحي.