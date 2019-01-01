انقلاب سيارة أجرة بموكب زفاف فى الأقصر

سقطت سيارة أجرة لنقل الركاب، منذ قليل، في مياه ترعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أثناء سيرها وسط موكب زفاف، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن سيارة نقل ركاب كانت تشارك بموكب زفاف بين قريتي طفنيس وكيمان المطاعنة، وخلال سير السيارة سقطت بمياه الترعة، مما أسفر عن مصرع "إسلام محمد عبدالكريم" ٢٠ سنة، مقيم أصفون، وإصابة عدد من المواطنين من بينهم: أحمد موسى أحمد ١٤ سنة، ومحمد موسى أحمد ١٣ سنة، وحسام عبدلله أحمد 17 سنة، وخالد حسين محمد ١٥ سنة، وجميعهم مقيمين بالكيمان.



وأضاف المصدر أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، وخضوعهم للرعاية الطبية المناسبة لحالتهم الصحية.