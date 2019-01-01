مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث مرورى بالأقصر

أصيب شخص وأصيب 5 آخرين، منذ قليل، بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث مروري خلال استقلالهم لسيارة أجرة لنقل الركاب، وذلك بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



وكشف مصدر مطلع لـ"الدستور" أن شخص لقي مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر تعرضهم لحادث مروري أثناء استقلالهم لسيارة نقل ركاب بالمنطقة الواقعة بين قريتي طفنيس وكيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



وعلى الفور توجهت عدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث بإشراف من الدكتور معمر عبد الهادي، وجاري نقل المصابين لمستشفي إسنا المركزي لوضعهم تحت الرعاية الطبية المناسبة لحالتهم الصحية.



وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.