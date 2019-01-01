6.8 مليار قدم مكعب إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يوميًا

قال معتز على محمد إبراهيم الشايب، رئيس مجلس إدارة شركة أبو يوسف للمقاولات العمومية، وشبكات الغاز الطبيعى، إنه لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات تقوم وزارة البترول بتوصيل ما يقرب من 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، وحوالي 7081 مستهلك تجاري، و266 مصنعًا، مما يعد انجازًا غير مسبوقًا يحسب لشركات توصيل الغاز الطبيعي بوزارة البترول.



وأوضح "الشايب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركته تتعاون مع شركات البترول، وخاصة شركات توصيل الغاز منذ أكثر من 10 سنوات بمختلف محافظات الجمهورية على أعمال مد الشبكات ومواسير الغاز وأعمال الحفر، مما ساهم ذلك في إنهاء العديد من المشروعات قبل موعدها المحدد، وذلك بدعم كامل من الدولة، وخاصة شركة تاون جاس.



وأشاد بمبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل لأول مرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وبدون مقدم تعاقد، وبقسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم، وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.



وأضاف "الشايب"، أن هذا الانجاز لم يكن يحدث إلا بتحقيق أعلى معدلات في إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المصرية، وعلى رأسها حقل "ظهر"، حيث ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، وخاصة الغاز الطبيعي الذي ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة؛ ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالي 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا.