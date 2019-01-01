"الأوقاف"تعلن تأثيث 1000 شقة للأسر الفقيرة

قالت وزارةالأوقاف، إنها ستقوم بتأثيث ألف شقة تأثيثًا كاملًا بتكلفة ثلاثين مليون جنيه، تنفذ بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي وفق البروتوكول الذي سيتم توقيعه في هذا الشأن، حيث سيتم تنفيذه بواقع٢٠٠ شقة شهريًا بداية من أغسطس ٢٠١٩.



وأضافت "الأوقاف"، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن خلال الدور الاجتماعي المتنامي لوزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ورعاية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ومن خلال النقلة النوعية في تنمية موارد الوزارة الذاتية وتوظيفها في تحقيق أغراضها ومقاصدها الشرعية والوطنية وخدمة المجتمع.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن بروتوكول التعاون في هذا الشأن جاري توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي.