اختفاء أكثر من 125 ألف دولار أثناء نقل أموال تابعة لـ"بنك المغرب"

ذكر "بنك المغرب"، في بيان، أنه سجل اختفاء مبلغ قدره 1.2 مليون درهم (أكثر من 125 ألف دولار)، خلال نقل أموال إلى إحدى المدن في المملكة المغربية.



وأكد البنك في بيانه، أنه عقب إجرائه التحقيقات الأولية التي باشرتها إداراته الداخلية، تبين له أن "الأمر يتعلق بفعل منفرد اقترف عمدا بنية الضرر".



وأوضح البنك المركزي في المغرب، أن الأمر رصد بـ"فضل المنظومة الأمنية والرقابية للبنك"، مشيرا إلى أنه سخر كافة الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه.



وشدد "بنك المغرب"، على أنه "سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية".



وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الأمر يتعلق بنقل أموال نحو فروع البنك المركزي في الشمال، وأن الأمر اكتشف أثناء تسليم مبالغ مالية في مدينة تطوان.