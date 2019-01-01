خبيرة أبراج لمواليد 5 يوليو: حافظ على اتزانك النفسى

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنه إذا كنت مولودا في يوم 5 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية طموحة وتميل نحو التخصص في مجالات وظيفية واعدة، أنت أيضًا محب للحياة وتعشق الفن، وتعرف كيف تستغل المواقف لكنك تعتمد في كثير من الأحيان على الآخرين.



وتابعت: "هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة".



وقراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.