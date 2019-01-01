البرازيل تستعد لنهائى كوبا أمريكا فى ظل غياب 4 لاعبين

بدأ منتخب البرازيل الخميس استعداداته لمواجهته المرتقبة الأحد المقبل مع بيرو في نهائي كوبا أمريكا، دون 4 من لاعبيه بسبب الإصابات.



ويأتي على رأس هؤلاء أليسون بيكر، الحارس الأساسي ونجم الـ(سيليساو) والفائز بدوري الأبطال مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وغاب كذلك عن مران الخميس في ترسبوليس الثلاثي فرناندينيو وفيليبي لويس وويليان.



ويعد هذا المران هو الأول من 3 حصص تدريبية سيجريها البرازيليون قبل موقعة الأحد، في ترسبوليس الواقعة على بعد 98 كلم من ريو دي جانيرو.



ويخضع بيكر لمتابعة الجهاز الطبي منذ الثلاثاء حين شكا من آلام في أحد ذراعيه عقب مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين والتي فازت فيها البرازيل 2-0.



أما فرناندينيو فلا يزال يتماثل للشفاء من إصابته في الركبة اليمنى التي حالت دون مشاركته في المباريات الثلاث الأخيرة، بينما غاب فيليبي لويس عن لقاء الأرجنتين بسبب مشكلات في عضلات الساق اليمنى.



بينما يعمل ويليان بقوة للتعافي من إصابته في الساق اليمنى أيضا التي ستحرمه من خوض النهائي، لكنه لم يغادر تجمع المنتخب وبدأ مرحلة العلاج، رغم تعرضه للإصابة في مواجهة الأرجنتين وإعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاده من نهائي الأحد.