حبس طالبين اقتحما شقة تاجر عطور وسرقاه بالطالبية

أمرت نيابة الطالبية بحبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم باقتحام شقة تاجر عطور وسرقتها.



ووجهت النيابة بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية للمتهمين تهمتي السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.



كان اقتحم طالبان شقة تاجر في الطالبية، وسرقاه بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وفرا هاربين، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض عليهما.



تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من تاجر عطور يفيد بأنه أثناء تواجده بالشقة محل سكنه بالطابق الثالث، بعقار بمنطقة العريش بدائرة القسم، تنامى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه فوجئ بشخصين مجهولين، هدداه بسلاح أبيض "مطواة"، واستوليا على مبلغ مالى قدره 2000 جنيه، 4 فيزا كارت، 2 هاتف محمول، ساعة يد، وفرا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والسلاح المستخدم.