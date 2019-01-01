إصابة مدنيين عراقيين في تفجير عبوة ناسفة ببغداد

أصيب مدنيين اثنين بتفجير في منطقة النباعي بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الخميس، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء الحادث.



وأوضح مصدر عراقي، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ضمن منطقة النباعي في بغداد، ما اسفر عن اصابة مدنيين بجروح مختلفة، تم نقلهم على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وذلك وفق قناة " السومرية نيوز" العراقية.



من جانبها فرضت قوة أمنية طوقا مشددا حول مكان الحادث، ولم يتم الوصول إلى منفذي العملية.



وتشهد بغداد تشهد تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، وهجمات تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية من قبل خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة.



واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، في وقت سابق اليوم الخميس، قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

