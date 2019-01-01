برشلونة ينافس مانشستر سيتي على نجم يوفنتوس

دخل نادي برشلونة الإسباني في منافسة مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على إحدى صفقات الصيف.

السيتي يرغب في ضم جواو كانسيلو من صفوف يوفنتوس.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يريد برشلونة ضم كانسيلو، تحسبًا لرحيل نيلسون سيميدو إلى أتلتيكو مدريد.



وتوضح الصحيفة أنه إذا غادر كانسيلو صفوف السيدة العجوز، سيتفاوض البيانكونيري للتعاقد مع ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد.