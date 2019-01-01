أقبح حذاء في العالم

حظي صندل شركة كروكس بسمعة سيئة باعتباره أحد أكثر الأحذية قبحًا في العالم، لكن مجموعة جديدة بألوان ونقوشات وتصاميم جديدة من هذا الحذاء، جعلته يحظى بشعبية كبيرة أخيرا.



وتعاونت شركة كروكس مع العلامة التجارية للاكسسوارات الفاخرة فيرا برادلي، لإنشاء مجموعة من الصنادل المزينة بطبعات الأزهار والنقوشات، مع تصاميم تتراوح من القباقيب الكلاسيكية للعلامة التجارية إلى مجموعة مختارة من الصنادل والشباشب.



ومن المثير للاهتمام، أن هذا التعاون بين كروكس وبرادلي، كان من أكثر الشراكات نجاحًا لكروكس، حيث أبدى العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حماستهم لمشاهدة مطبوعات فيرا برادلي على هذه الأحذية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وبلغت شعبية أحذية كروكس الجديدة إلى الحد الذي اشتكى البعض من عدم قدرتهم على الحصول عليها، حيث تم بيع معظمها منذ أن تم طرحها في السوق.



وتم بيع أحذية كروكس بأحجام متعددة للرجال والنساء على حد سواء، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على نسختهم من الطبعة الأولى فلا داعي للقلق، حيث لا يزال هناك الكثير من الخيارات المتاحة أمامهم.