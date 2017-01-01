روما يضع نبيل فقير ضمن أهدافه الصيفية

أبدى نادي اي سي روما الإيطالي، اهتمامه بالدولي الفرنسي "نبيل فقير" صانع ألعاب فريق أولمبيك ليون الفرنسي.



وبحسب "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة الجيالوروسي تواصلت مع مسؤولي ليون، لبحث إمكانية ضم "فقير" الذي يريد الرحيل عن فريقه.



وأشارت الشبكة إلى أنّ روما مُستعد لدفع 6 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ"26" عامًا، وذلك سيكون من عميلة بيع "نيكولو زانيلولو" الذي يقترب من الرحيل عن الذئاب.



"فقير" كان قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في الموسم الماضي، لكن الصفقة فشلت، لعدم نجاح اللاعب اجتياز الفحص الطبي.



يُذكر أنّ إدارة ليون عرضت خدمات بطل كأس العالم 2018 على نادي آرسنال الإنجليزي