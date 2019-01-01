فوائد الأعشاب الطبيعية فى علاج اللثة

يُعاني بعض الناس من مشكلة التهاب اللثة، لذلك يلجأ الكثير للبحث عن شتى الطرق لعلاج هذه الالتهابات.



وحسبما نشر فى موقع "health" فإن الأعشاب فوائد عديدة فى علاج اللثة الملتهبة وهى:



وصفة الزيوت الطبيعية

يتم وضع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند أو زيت السمسم في الفم وعلى الأسنان، وتركه لمدة ثلث ساعة، ثم شطفه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار هذه الوصفة صباح كل يوم وقبل تفريش الأسنان.



وصفة الملح

يتم تذويب ملعقة كبيرة من الملح في كأس من الماء الدافئ، ثم شطف الفم بالمحلول مرتين كل يوم، مرة صباحًا وأخرى مساءً، وذلك للتخفيف من التهاب اللثة وتورمها، علمًا أن الملح يحتوي على موادّ مضادة للبكتيريا ومطهّرة.



وصفة القرنفل

يتم مضغ ثلاثة فصوص من القرنفل كل يوم، أو تدليك الأسنان واللثة بزيت القرنفل، وتركه لخمس دقائق، ثمّ شطفه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم.