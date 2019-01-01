طبيب منتخب مصر: جنش سيعود بعد أسبوعين من ألمانيا

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن مروان محسن وأحمد حجازي، ثنائي الفراعنة، كانوا يعانون من إجهاد فقط.



يستعد منتخب مصر لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



أضاف أبو العلا، خلال لقاءه عبر برنامج ستاد إفريقيا، المُذاع عبر قناة أون سبورت، اليوم: "مروان محسن وأحمد حجازي كانوا يعانون من اجهاد، حجازي شارك اليوم وأمس في التدريبات، مروان محسن فضلنا أراحته وقام بعملية استشفاء وشارك اليوم بشكل طبيعي".



وعن إصابة محمود جنش، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، قال: "أطمئن عليه وتواصلت مع الطبيب الذي أجرى له العميلة، وسيظل في ألمانيا الأسبوعين المقبلين وبعد ذلك هذه الفترة سنعلن مدة غيابه بالتحديد".



يذكر أن محمود جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، اثناء مشاركاته في تدريبات منتخب مصر قبل مباراة أوغندا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.