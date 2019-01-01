النفط يهبط بفعل بيانات المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات خفيفة، الخميس، متأثرة ببيانات تظهر انخفاضا أصغر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



هبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 52 سنتا، أو 0.81%، لتبلغ عند التسوية 63.30 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي أغلق منخفضا 2.3 بالمئة أمس الأربعاء.



ونزلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 54 سنتا، أو 0.94 في المئة لتسجل عند التسوية 56.89 دولار للبرميل بعد أن أغلقت في جلسة الأربعاء مرتفعة 1.9 بالمئة.



ونزلت مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما كان محللون قد توقعوا هبوطا قدره ثلاثة ملايين برميل.