ترودو: ترامب تدخل لصالح كنديين اثنين موقوفين في الصين

أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمة "مجموعة العشرين" في اليابان، مسألة توقيف كنديين اثنين في الصين.



وقال ترودو في مؤتمر صحفي في مونتريال: "بإمكاني أن أؤكد أن ترامب أثار مع نظيره الصيني مسألة الكنديين" خلال لقائهما، مشيرا إلى إنه "مقتنع" بأن ترامب التزم بوعده في هذا الملف.



وأشار ترودو يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنه تناول المسألة مع شي جين بينغ خلال الأحاديث غير الرسمية القصيرة التي دارت بينهما على هامش القمة نهاية الأسبوع الماضي، غير أن بكين اقترحت من جانبها على كندا الأربعاء، ألا تكون "ساذجة وتفكر بأن الحلفاء المزعومين يستطيعون حقيقة الانخراط في قضايا ليست قضاياهم".



وردّ ترودو يوم الخميس، أنّ حلفاء عديدين لأوتاوا "قلقون من سلوك الصين إزاء كندا، وهو سلوك من شأنه أن يتكرر مع دول أخرى".



وقال: "سنواصل العمل مع حلفائنا لنثبت لشركائنا الصينيين أننا سنبقى حازمين، وبأننا سنستمر في الدفاع عن سيادة القانون بالنسبة إلى الكنديين وسلامتهم".