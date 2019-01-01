"قماش الشامبراى".. ينصح بارتدائه خلال الصيف

تمثل حرارة الصيف عاملًا هامًا في اختيار نوعية قماش الملابس التي يجب أن يرتديها المرء للتخفيض من وطأة الطقس الحار.



لذا من المفيد أن نتعرف على بعض نوعيات القماش التي تساعدنا على تخفيف حرارة الطقس.



نستعرض بعض أنواع القماش التي يجب ارتداؤها في الصيف، بحسب ما نقل موقع "إيل" الإلكتروني:

ـ القطن

القماش القطني عبارة عن ألياف طبيعية تسمح للهواء بالدوران والتنقل بحرية عبر النسيج، وهذا يضمن تدفق الهواء الذي يجفف المناطق الرطبة من الجسم. يمتص القطن أيضًا الرطوبة ويأتي بمجموعة متنوعة من الأنماط والألوان.



ـ الكتان

الكتان نسيج يسمح للحرارة بالخروج من الجسم، ويعمل على امتصاص الرطوبة، ويجف بسرعة. كما أن الكتان مرن جدًا ولا يلتصق بالجسم.



ـ قماش الشامبراي

يتميز قماش الشامبراي، بخفة وزنه، وقدرته على امتصاص الرطوبة الناجمة عن التعرق بشكل مدهش.