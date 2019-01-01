ترامب يطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا لزلزال بقوة 6.6 ريختر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على جهود الإنقاذ بعد تعرض ولاية كاليفورنيا إلى زلزال بلغ شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر.



وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن الأمور تحت السيطرة.



بدورها، قالت دائرة الإطفاء في مقاطعة كيرن إنها تلقت أكثر من 20 طلبا للمساعدة في حوادث تراوحت بين الحرائق والطوارئ الطبية.