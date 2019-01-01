منتخب موريتانيا يغادر القاهرة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية

غادر القاهرة مساء اليوم الخميس منتخب موريتانيا عائدا إلى بلاده بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

جدير بالذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.