"المسح الجيولوجي الأمريكية": 73 هزة ارتدادية على الأقل بعد زلزال كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن 73 هزة ارتدادية على الأقل وقعت عقب الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا اليوم الخميس.

وذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن هذا الزلزال، الذي بلغت قوته 6.6 درجة، يُعد هو الأقوى من نوعه خلال العشرين عامًا الماضية.

وكان مسؤول أمريكي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن طواقم الإنقاذ استجابت لـ24 حريقًا طارئًا بعد زلزال كاليفورنيا.