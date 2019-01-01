السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب لبحث الوضع الليبي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا.



وأكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.