الناتج الصناعي للأرجنتين يواصل الهبوط للشهر الـ13 على التوالي

أظهرت بيانات من وكالة الاحصاء الوطنية اليوم الخميس أن الناتج الصناعي في الأرجنتين انخفض 6.9 بالمئة في مايو، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلا التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب هبوط بلغ 8.7 بالمئة في الناتج الصناعي في أبريل.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2019، هبط الناتج الصناعي للأرجنتين 9.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

