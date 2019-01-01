براتب يصل لـ 4730 جنيها.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 45 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات المشروبات بالقليوبية، براتب يصل ل4730 جنيها.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 6 مديرين فرع، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة 6 سنوات، وذلك براتب 4730 جنيها، و8 سائقين، وذلك براتب 3710 جنيهات، وسائق كلارك، وذلك براتب 2210، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف من 26 سنة، إلى 40 سنة.



كما تحتاج الشركة، 10 عمال مخازن، وذلك براتب 2050 جنيها، و6 عمال إنتاج بالمصنع، وذلك براتب 2050 جنيها، و7 عمال منفذ، وذلك براتب 2368 جنيها، و5 فني تبريد، وذلك براتب 3575 جنيها، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة من سنة إلى 5 سنوات، وأن يتراوح عمره من 25 سنة، إلى 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01063506063، أو 01226903297، أو التوجه لمقر الشركة في العبور، المنطقة الصناعية الأولى.