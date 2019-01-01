"أمن قنا" يلقي القبض على المتهم بسرقة أحد البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم من ضبط المتهم بسرقة ٢٢٠ ألف جنيه من موظف أحد البنوك بمحافظة الأقصر بخطف الحقيبة التي بها المبلغ أثناء قيامه بشحن أحد ماكينات الصراف الآلي.



كان مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي قد تلقى إخطارا بضبط أحمد السيد عبد المحسن (٢٣ عاما) والمتهم بسرقة ٢٢٠ ألف جنيه من موظف أحد البنوك بمحافظة الأقصر بخطف الحقيبة التي بها المبلغ أثناء قيامه بشحن أحد ماكينات الصراف الآلي.



وكشفت التحريات هروب المتهم لمحافظة قنا، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي حالة استقلاله سيارة ربع نقل محملة بثمار المانجو وبحوزته ٢٢٠ ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.