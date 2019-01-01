الجهاز الفني للزمالك يطمئن هاتفيا على "جنش"

أجرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، إتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني، وذلك للاطمئنان عليه بعدما أجرى عملية جراحية في ألمانيا.



ويعاني "جنش" من الإصابة بقطع في وتر "أكيلس"، تعرض لها خلال تدريبات منتخب مصر المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وتتواجد بعثة الزمالك حاليا بمدينة "بافوس" في قبرص، لخوض معسكر تدريبي خارجي استعدادا لخوض مباريات الفريق الأبيض في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، المقرر استكمالها بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.