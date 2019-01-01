إحصاء: 94 جريمة قتل في المكسيك كل يوم خلال النصف الأول من العام الجاري

أفادت إحصاء رسمي في المكسيك، بأن عدد جرائم القتل في البلاد، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وصل إلى رقم قياسي بمعدل 94 جريمة من هذا النوع كل يوم.



وأوضحت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - طبقًا لبيانات الأمن المحلي في المكسيك - أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر عدد من جرائم القتل مقارنة بأي شهر آخر حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 3 آلاف قتيل.



وكان معدل جرائم العنف المرتفع قد أجبر الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيس أوبرادور"، الذي تولى منصبه في شهر ديسمبر الماضي، على إرسال الحرس الوطني إلى بعض المناطق في البلاد بما فيها العاصمة مكسيكو سيتي.