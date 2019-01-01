القبض على سمسار عقارات داعش ومسؤول الرواتب في العراق

ألقت الشرطة الاتحادية في العراق، القبض على سمسار عقارات تنظيم داعش الارهابي، واثنين آخرين من عناصر التنظيم في محافظة كركوك بإقليم كردستان في العراق.



وقال قائد الشرطة الاتحادية شاكر جودت، إن المعتقلين هم الملقب أبو عمر مسؤول عقارات التنظيم والملقب أبو الياس مسؤول الرواتب وجمع الزكاة، والملقب أبو بابگروش مسؤول مفرزة"، مشيرا إلى "ضبط أسلحة وعتاد بحوزتهم وتم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".