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رياضة

محكمة تلزم "بي إن سبورتس" بتعويضات مالية لشركة سعودية

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ألزمت محكمة لندن في محاكم مركز دبي المالي العالمي "قنوات بي إن سبورتس" القطرية، بدفع تعويضات تزيد على 7 ملايين دولار لصالح شركة "سيليفيجن" السعودية. وذلك وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الحكم القضائي الملزم بعد أسابيع قليلة من حكم المحكمة الفرنسية ضد شبكة القنوات القطرية لصالح منظمة عربسات، الأمر الذي يؤكد بطلان كافة الادعاءات التي تحاول الشبكة القطرية تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي.

وسبق أن تورطت "بي إن سبورتس" في العديد من القضايا داخل السوق السعودية، مما حدا بلجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرها 2.6 مليون دولار، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة تلك المخالفات.

وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تلقيه خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات "بي إن سبورتس" لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن قرار الاتحاد القاري جاء "بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث الشبكة القطرية في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".

ودعا الاتحاد السعودي حينها الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة.
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