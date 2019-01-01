بعثة منتخب كوت ديفوار تصل السويس استعدادا لمواجهة مالي الاثنين المقبل

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار إلى مدينة السويس، اليوم الخميس قادمة من القاهرة، استعدادا لمواجهة منتخب مالي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس أمم أفريقيا "مصر 2019".



وعقب وصول البعثة، توجه إبراهيم كامارا المدير الفني لمنتخب الأفيال، وجهازه المعاون إلى ملعب بتروجيت لمعاينته قبل خوض أول حصة تدريبية عليه مساء اليوم.



واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة والتي أقيمت مبارياتها على ملعب ستاد السلام، بينما تصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة التي أقيمت مبارياتها على ملعب ستاد السويس الرياضي.