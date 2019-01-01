منتخب أوغندا يؤدي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة السنغال غدًا

أدى منتخب أوغندا الأول لكرة القدم مرانه الأخير مساء اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة المنتخب السنغالي باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد، ضمن مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا (مصر 2019).



وقاد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي المران الذي أقيم على ملعب نادي "المقاولون العرب".



وظهر قائد منتخب أوغندا حارس المرمى دينيس أونيانجو مع اللاعبين في المران، حيث أصبح الحارس جاهزا للمشاركة في مباراة الغد، بعدما تعرض لإصابة أثناء مواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ولم يكمل اللقاء الذي خسره منتخب "الرافعات" بهدفين دون رد.



وحرص موزيس أجوجو رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم على حضور المران لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال أحد المرشحين للتتويج باللقب.