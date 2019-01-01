منتخب الكونغو يؤدي مرانه الأول بالإسكندرية استعدادا لملاقاة مدغشقر

أدى منتخب جمهورية الكونغو الأول لكرة القدم مرانه الأول على ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة، وذلك استعدادا لملاقاة منتخب مدغشقر الأحد القادم في دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



واشتمل المران اليوم الخميس على تدريبات خططية في وسط الملعب استمرت لمدة 90 دقيقة.



وكان فلوران ايينيجي المدير الفني للمنتخب الملقب بـ "الفهود" حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وأكد لهم أهمية المباراة المقبلة وضرورة الفوز بها من أجل استكمال المشوار في بطولة أمم أفريقيا.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس إلى الاسكندرية وأتخذت أحد فنادق منطقة سيدى جابر مقرا لها.



يذكر أن منتخب جمهورية الكونغو تأهل إلى ثمن النهائي كثالث المجموعة الأولى ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث بينما تأهل منتخب مدغشقر كأول المجموعة الثانية.