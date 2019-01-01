رئيس نادي طنطا: تعاقدنا مع 6 لاعبين استعدادا لبطولة الدوري الممتاز

أعلن رئيس نادى طنطا، فايز عريبي، عن التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن استعدادا للموسم القادم من الدوري الممتاز، وذلك في إطار تدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها في جميع المراكز تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني.



وأوضح رئيس نادي طنطا في تصريح اليوم الخميس - أن إدارة النادي تعاقدت رسميا مع 6 لاعبين وهم: محمود كابونجا لاعب خط الوسط المدافع لنادي سموحة السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ومحمد لالا، لاعب فريق بتروجت، لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى ميدو مصطفى صانع ألعاب الترسانة، وأحمد فهمي "29" عاما ظهير أيمن غزل المحلة، ومحمود صلاح "27" عاما في مركز صانع الألعاب من بلدية المحلة، وجون جميل "27" عاما لاعب نادي المقاصة.



وأضاف عريبي، أن الجهاز الفني للفريق يبحث عن لاعبين أفارقة على مستوى متميز ليكونوا إضافة للفريق في الدورى الممتاز، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي وفر جميع الإمكانيات للجهاز الفني ليكون منافسا قويا في بطولة الدوري الممتاز المقبلة على أحد المراكز المتقدمة.