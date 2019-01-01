إطلاق حوار وطنى "غير مسبوق" لحل أزمة طلبة الطب بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، إطلاق حوار وطني غير مسبوق لإصلاح النظام التعليمي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإعداد تصور شامل لمنظومة التدريب والتكوين الطبي، بهدف وضع حد لأزمة طلبة الطب القائمة منذ شهر مارس الماضي.



ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة موسعة تحت إشراف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وتضم كل من: وزارة الداخلية، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى ممثلين عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومدراء المراكز الاستشفائية، والأساتذة والطلبة، وأعضاء مختارين لخبرتهم في المجال، وفق ما أكده مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.



وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، بالعاصمة الرباط، إن هذه اللجنة ستقوم بإعداد تصور شامل لإصلاح حقيقي لمنظومة التدريب والتكوين الطبي، بجميع تخصصاتها.